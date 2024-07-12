Росія захопила географічний бренд "Мелітопольська черешня"
12 липня 2024, 13:07Читать новость на русском
Росія привласнила собі бренд "Мелітопольська черешня". Роспатент надав свідоцтво на "виключне право" на бренд окупаційній адміністрації на тимчасово окупованих територіях України.
Навіщо росіянам український бренд
Як повідомляють у російських ЗМІ, привласнення українського бренду має прискорити "інтеграцію" окупованих територій до складу Росії.
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Роспатент заявив про готовність реєструвати й інші українські географічні зазначення, не обмежуючись лише черешнею.
Україна запатентувала географічне зазначення "Мелітопольська черешня" ще у 2020 році. Ця черешня відома своїм багатим ароматом і смаком, збалансованим вмістом цукру та кислоти, що зумовлено специфічними умовами весняного періоду.Зауважте! Особливості регіону, такі як інтенсивне збільшення сонячної радіації та чорноземні ґрунти з високою водопроникністю, сприяють формуванню унікальних смакових якостей цього продукту.