Продаж чіпів та інших товарів до Росії буде під забороною, - Bloomberg

Уряд США планує оголосити нові санкції проти продажу напівпровідникових мікросхем, а також іншого виробничого обладнання в Росію. Зокрема, йдеться про обмеження у цьому китайських компаній.

Яких товарів стосуватимуться обмеження

Як заявив представник Білого дому Джон Кірбі, Вашингтон оголосить про нові санкції та експортний контроль проти Росії.

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Таким чином, буде оголошено розширений експортний контроль, де будуть вказані американські товари, які не лише виробляють в США, але й поза межами країни. Зокрема, йдеться про компанії з Гонконгу, які переправляють товари американських брендів у Росію.

Торгівля між Китаєм та Росією зростає

Росія навчилася обходити санкції через треті країни або через посередників. Мікросхеми є основною ціллю нових обмежень, адже їх використовують у виробництві зброї.

Росія продовжує озброювати армію завдяки зв'язкам з Китаєм, який, своєю чергою, лише збільшує торгівлю з країною.

Як повідомляють джерела видання, експорт верстатів та іншого виробничого обладнання з Китаю та інших країн допомагає Росії не імпортувати зброю, а власноруч її виробляти.

Як повідомив Центру нової американської безпеки Даліп Сінгх, заступник радника Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки, президент України Володимир Зеленський наголосить на важкій ситуації в боротьбі проти Росії під час зустрічі з лідерами G7.

Також, у США готові оголосити про суттєві санкції проти фінансових установ та небанківських організацій. Йдеться про такі, які є частиною "каналів постачання технологій і товарів" для російської армії.