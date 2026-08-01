Під час масованої атаки Росія вдарила по індустріальному парку в Калуші

Уночі проти 30 липня росіяни завдали масованого удару по Україні. Під ударом опинилося й підприємство на Прикарпатті. Йдеться про індустріальний парк Kalush Industrial HUB.

Про пошкодження повідомили на сторінці підприємства.

Що відомо про наслідки обстрілу індустріального парку?

Удар припав по будівлях, які, на щастя, були порожніми й очікували на реставрацію. Від вибухової хвилі постраждала фасадна частина корпусу, над відновленням якої співробітники підприємства працювали понад 10 місяців.

Люди не постраждали. І це — найголовніше,

– підкреслили на сторінці індустріального парку.

Там також уточнили, що наразі триває оцінка завданих збитків, відбувається фіксація й документація наслідків.

"Попри завдану шкоду, зберігаємо стійкість, продовжуємо працювати, щоб зберегти людей та партнерів. Дякуємо за підтримку та довіру, а нашим працівникам — за професіоналізм", – йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу індустріального парку в Калуші: дивіться відео

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Прикарпатті пошкоджено також понад 50 приватних будинків і 9 господарських споруд у Калуському та Івано-Франківському районах.

Постраждалих немає. Наразі спеціальні служби та комісії оцінюють масштаби руйнувань і збитків. Влада також залучає міжнародних донорів та благодійні організації для допомоги постраждалим.

Наслідки обстрілу 30 липня фіксували також у Києві та області, на Полтавщині й на Черкащині. Російський удар зачепив і Львів. Кількість постраждалих унаслідок ракетного обстрілу сягнула 26, серед травмованих є діти.

Ворожі війська атакували Криворізький район двома балістичними ракетами. Загинули шестеро людей, зокрема троє дітей віком 17, 11 і 6 років.