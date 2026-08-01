Про пошкодження повідомили на сторінці підприємства.

Що відомо про наслідки обстрілу індустріального парку?

Удар припав по будівлях, які, на щастя, були порожніми й очікували на реставрацію. Від вибухової хвилі постраждала фасадна частина корпусу, над відновленням якої співробітники підприємства працювали понад 10 місяців.

Люди не постраждали. І це — найголовніше,

– підкреслили на сторінці індустріального парку.

Там також уточнили, що наразі триває оцінка завданих збитків, відбувається фіксація й документація наслідків.

"Попри завдану шкоду, зберігаємо стійкість, продовжуємо працювати, щоб зберегти людей та партнерів. Дякуємо за підтримку та довіру, а нашим працівникам — за професіоналізм", – йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу індустріального парку в Калуші: дивіться відео

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Прикарпатті пошкоджено також понад 50 приватних будинків і 9 господарських споруд у Калуському та Івано-Франківському районах.

Постраждалих немає. Наразі спеціальні служби та комісії оцінюють масштаби руйнувань і збитків. Влада також залучає міжнародних донорів та благодійні організації для допомоги постраждалим.

Наслідки обстрілу 30 липня фіксували також у Києві та області, на Полтавщині й на Черкащині. Російський удар зачепив і Львів. Кількість постраждалих унаслідок ракетного обстрілу сягнула 26, серед травмованих є діти.

Ворожі війська атакували Криворізький район двома балістичними ракетами. Загинули шестеро людей, зокрема троє дітей віком 17, 11 і 6 років.