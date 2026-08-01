О повреждениях сообщили на странице предприятия.

Что известно о последствиях обстрела индустриального парка?

Удар пришелся по зданиям, которые, к счастью, были пустыми и ожидали реставрации. От взрывной волны пострадала фасадная часть корпуса, над восстановлением которой сотрудники предприятия работали более 10 месяцев.

Люди не пострадали. И это – самое главное,

– подчеркнули на странице индустриального парка.

Там также уточнили, что в настоящее время продолжается оценка нанесенного ущерба, ведется фиксация и документирование последствий.

"Несмотря на нанесенный ущерб, мы сохраняем стойкость, продолжаем работать, чтобы защитить людей и партнеров. Благодарим за поддержку и доверие, а наших сотрудников – за профессионализм", – говорится в сообщении.

Последствия российского обстрела индустриального парка в Калуше: смотрите видео

Напомним, что в результате российской атаки в Прикарпатье также повреждены более 50 частных домов и 9 хозяйственных построек в Калушском и Ивано-Франковском районах.

Пострадавших нет. В настоящее время специальные службы и комиссии оценивают масштабы разрушений и ущерба. Власти также привлекают международных доноров и благотворительные организации для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела 30 июля фиксировались также в Киеве и области, в Полтавской и Черкасской областях. Российский удар затронул и Львов. Число пострадавших в результате ракетного обстрела достигло 26, среди раненых есть дети.

Вражеские войска провели атаку на Криворожский район двумя баллистическими ракетами. Погибли шесть человек, в том числе трое детей в возрасте 17, 11 и 6 лет.