12 вересня, 10:44
Росія знищила швейну фабрику компанії Goldi

Валерія Городинська
Основні тези
  • Росія завдала удару по швейній фабриці компанії Goldi-Льонокомбінат у Волочиську, Хмельницька область, яка займалася виробництвом українського одягу.
  • Засновник компанії Олег Червонюк планує відновити фабрику, незважаючи на труднощі.

Росія атакувала 10 вересня швейну фабрику компанії Goldi-Льонокомбінат, що у місті Волочиськ на Хмельниччині. Відомо, що ця мережа продає продукцію лише власного українського виробництва.

Що зруйнувала Росія під час атаки у Хмельницькій області?

Про атаку на швейну фабрику мережі одягу Goldi повідомив голова Всеукраїнського об'єднання роботодавців легкої промисловості Олександр Соколовський, передає 24 Канал. 

Соколовський заявив, що ворог найімовірніше б'є по виробництвах України для того, щоб виснажити економіку. А удар по фабриці один із прикладів цього.  

Від ворожого обстрілу постраждала ще одна мирна швейна фабрика. Сталося це в місті Волочиськ Хмельницької області. Це одне з виробництв відомої мережі одягу Goldi-Льонокомбінат, де продається продукція лише власного українського виробництва. До речі, це велика рідкість для таких потужних мереж, 
– написав пан Олександр.

  • Мережа одягу Goldi має понад 40 магазинів по всій Україні – від Києва до Запоріжжя. Водночас швейна фабрика, яку знищили росіяни, була однією із найпотужнішою.
  • Там шили виключно цивільний асортимент, як-от худі, сорочки, блузки, спідниці тощо. 

Чи відновлять фабрику після атаки?

За словами Соколовського, засновник компанії Олег Червонюк запевняє, що відновить фабрику як би важко це не було. Там працювало понад 100 досвідчених працівників, а всього по країні працює понад 1 200 людей.

До речі, кожен з вас може допомогти цьому працьовитому та досвідченому колективу. І навіть не донатами. Просто, коли будете десь шукати в ТЦ собі щось на осінь, – знайдіть один з магазинів GOLDI і підтримайте їх гривнею,
 – закликав Олександр Соколовський. 

Який ще бізнес був знищений Росією?

  • Крім атаки на швейну фабрику на Хмельниччині, Росія вдарила по підприємству з виробництва дверей у Вінниці. 

  • Це підприємство родина Галини Бабак будувала понад 20 років. До 10 вересня підприємиця займалася ним самостійно 1,5 року, адже чоловік зник безвісти на війні. 

  • Галина Бабак написала у своїх соцмережах, що зараз будь-яка фінансова підтримка є необхідною, а ще жінка буде вдячна за консультації або корисні контакти щодо цієї ситуації.