Росія привласнила активи компанії Volvo: що про це відомо
Джерело:Reuters
Росія продовжує займатися конфіскацією активів іноземного бізнесу. Цього разу у центрі подій опинився шведський автоконцерн Volvo. Про головні деталі – читайте далі.
Активи Volvo передали російському інвестору, ім'я якого не розголошують. У Росії компанія виробляла вантажівки на заводі у Калузі.
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Росія конфіскувала активи Volvo
У російському державному реєстрі юридичних осіб вказали, що оперативний контроль над активами шведської компанії перейшов до бізнесмена Ігоря Кіма. Крім того, додають, що його партнер з автоторгівлі Олексій Санніков очолить калузький завод, потужність якого оцінюють у 15 тисяч вантажівок на рік.До теми! Аналітики британського банку Barclays заявили, що іноземні компанії, які досі працюють у Росії опинилися під загрозою націоналізації їхніх активів російською владою. Зокрема, вони згадали про такі корпорації як Nestle, Philip Morris International та інші.
Що відомо про бізнес Volvo та позицію компанії щодо агресії Росії проти України:
- Компанія ухвалила рішення про призупинення всіх продажів, обслуговування та виробництва у Росії відразу після початку повномасштабного вторгнення в Україну;
- У липні 2022 року у Volvo заявили про скорочення штату працівників протягом року.
- Станом на 2021 рік приблизно 3% від загальних продажів компанії припадали саме на російський ринок. Цю частку оцінювали у 33,4 мільярда доларів.