Росія привласнила активи компанії Volvo: що про це відомо

Активи Volvo передали російському інвестору, ім'я якого не розголошують. У Росії компанія виробляла вантажівки на заводі у Калузі.

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Ці зміни прокоментували у міністерстві промисловості та торгівлі Росії. Зокрема, там заявили, що із новим власником активів знайшли й вітчизняного партнера.подальший розвиток виробництва на калузькому майданчику концерну, а також тривають роботи щодо його якнайшвидшого відновлення.

У російському державному реєстрі юридичних осіб вказали, що оперативний контроль над активами шведської компанії перейшов до бізнесмена Ігоря Кіма. Крім того, додають, що його партнер з автоторгівлі Олексій Санніков очолить калузький завод, потужність якого оцінюють у 15 тисяч вантажівок на рік.

Аналітики британського банку Barclays заявили, що іноземні компанії, які досі працюють у Росії опинилися під загрозою націоналізації їхніх активів російською владою. Зокрема, вони згадали про такі корпорації як Nestle, Philip Morris International та інші.

Що відомо про бізнес Volvo та позицію компанії щодо агресії Росії проти України: