913 мільярдів гривень українцям та бізнесу має виплатити Росія

З 2022 року українські суди ухвалили рішення, згідно з якими Росія має відшкодувати понад 913 мільярдів гривень збитків, завданих громадянам і компаніям внаслідок повномасштабного вторгнення.

Український бізнес виграє суди

Про це повідомляє Опендатабот, інформує 24 Канал. Серед позивачів – агрокомпанії, бізнес із Донбасу та жителі Харкова.

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Загалом у судовому реєстрі – щонайменше 1 482 рішення, з них:

239 позовів від українців задоволено, 39 – відхилено;

224 справи бізнесу виграно, лише 3 – програно.

У 2024 році тенденція зберігається: громадяни виграли 53 справи, бізнес – 68, без жодної поразки.

Рекорди компенсацій

328 мільйонів гривень присудили мешканцю Харкова – це найбільше відшкодування одному українцю.

Агрокомпанія "Магнат" виграла дві справи на 247 мільярдів гривень.

Алчевський коксохім – 12 мільярдів гривень.

Водночас були і курйозні позови: мешканець Хмельниччини намагався відсудити 999 квадрильйонів гривень, але суд відмовив.