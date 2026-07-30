Росіяни атакували термінал "Нової пошти": у компанії зробили заяву про посилки

У Полтавському районі росіяни атакували термінал "Нової пошти". Виникла пожежа складських приміщень. Її оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

Що відомо про атаку на "Нову пошту"

За попередньою інформацією – обійшлося без травмованих, про що повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич вранці 30 липня.

Він, зокрема, розповів, що у Полтавському районі було зафіксовано влучання дрона по складських приміщеннях одного з приватних підприємств.

На жаль, одна людина загинула. Щирі співчуття рідним та близьким,

– написав Дяківнич.

У компанії підтвердили цю інформацію. Згідно з заявою, вночі під час масованої атаки на Україну ворог поцілив у сортувальний термінал Нової пошти в Полтаві. Співробітники перебували в укриттях та не постраждали.

Наразі триває оцінка наслідків атаки. Компанія компенсує оголошену вартість усіх пошкоджених відправлень та повідомить клієнтам деталі щодо відшкодування

Інформацію про статус відправлення можна перевірити в застосунку або на сайті компанії,

– додали у дописі.

Нагадаємо, що росіяни наразі активно атакують "Нову пошту" у різних регіонах. Компанія продовжує працювати у штатному режимі.

Попри обстріли, виторг компанії "Нова пошта" суттєво зріс. Він збільшився на 32% порівняно з аналогічним періодом минулого року.