Темпи уповільнюються: що з промисловим виробництвом Росії
26 липня 2024, 13:05Читать новость на русском
За червень промислове виробництво Росії сповільнилося втричі. Вважають, що темпи зростання зараз найнижчі за останні 15 місяців.
На скільки впали темпи російської промисловості
Згідно зі звітом Росстату, за минулий місяць промисловість Росії зросла лише на 1,9% у річному вираженні. Це після травневого зростання на 5,3%.
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Водночас відносно травня випуск у Росії впав на 1,5% – це рекордний показник з січня 2023 року.Зауважте! Оборонний сектор сповільнився вдвічі – з 9,1% у травні до 4,6% у червні.
- Як пише одне російське видання, після українських атак по найбільших НПЗ Росії, виробництво нафтопродуктів просіло на 4,4%, дизпаливо – на 8,1%.
- Крім того, падіння експорту металів становило 1,2%.
- Виробництво вітчизняного одягу та взуття почало скорочувати на 2,8% та 9,9% відповідно.
- Видобуток вугілля після скорочення закупівель з Індії, Китаю та Туреччини зменшився на 3%.