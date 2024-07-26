Темпи уповільнюються: що з промисловим виробництвом Росії

За червень промислове виробництво Росії сповільнилося втричі. Вважають, що темпи зростання зараз найнижчі за останні 15 місяців.

На скільки впали темпи російської промисловості

Згідно зі звітом Росстату, за минулий місяць промисловість Росії зросла лише на 1,9% у річному вираженні. Це після травневого зростання на 5,3%.

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Водночас відносно травня випуск у Росії впав на 1,5% – це рекордний показник з січня 2023 року.

Як пише одне російське видання, після українських атак по найбільших НПЗ Росії, виробництво нафтопродуктів просіло на 4,4%, дизпаливо – на 8,1%.

Крім того, падіння експорту металів становило 1,2%.

Виробництво вітчизняного одягу та взуття почало скорочувати на 2,8% та 9,9% відповідно.

Видобуток вугілля після скорочення закупівель з Індії, Китаю та Туреччини зменшився на 3%.

Оборонний сектор сповільнився вдвічі – з 9,1% у травні до 4,6% у червні.Найсильніше падіння з березня 2023 року відбулося у сировинному секторі – видобуток корисних копалин знизився на 3,1%. Відтак порівняно з травнем темпи спаду прискорилися в 10 разів. Водночас дані щодо головних експортних товарів, а це нафта та газ, засекречені.