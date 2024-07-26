На сколько упали темпы российской промышленности

Согласно отчету Росстата, за прошлый месяц промышленность России выросла лишь на 1,9% в годовом выражении. Это после майского роста на 5,3%.

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В то же время относительно мая выпуск в России упал на 1,5% – это рекордный показатель с января 2023 года.

Заметьте! Оборонный сектор замедлился вдвое – с 9,1% в мае до 4,6% в июне.

Как пишет одно российское издание, после украинских атак по крупнейшим НПЗ России, производство нефтепродуктов просело на 4,4%, дизтопливо – на 8,1%.

Кроме того, падение экспорта металлов составило 1,2%.

Производство отечественной одежды и обуви начало сокращать на 2,8% и 9,9% соответственно.

Добыча угля после сокращения закупок из Индии, Китая и Турции уменьшилась на 3%.

Интересно! Самое сильное падение с марта 2023 года произошло в сырьевом секторе – добыча полезных ископаемых снизилась на 3,1%. Поэтому по сравнению с маем темпы спада ускорились в 10 раз. В то же время данные по главным экспортным товарам, а это нефть и газ, засекречены.