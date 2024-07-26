На сколько упали темпы российской промышленности
Согласно отчету Росстата, за прошлый месяц промышленность России выросла лишь на 1,9% в годовом выражении. Это после майского роста на 5,3%.
Читайте также Украина национализировала активы еще одного российского олигарха: о ком речь
В то же время относительно мая выпуск в России упал на 1,5% – это рекордный показатель с января 2023 года.
- Как пишет одно российское издание, после украинских атак по крупнейшим НПЗ России, производство нефтепродуктов просело на 4,4%, дизтопливо – на 8,1%.
- Кроме того, падение экспорта металлов составило 1,2%.
- Производство отечественной одежды и обуви начало сокращать на 2,8% и 9,9% соответственно.
- Добыча угля после сокращения закупок из Индии, Китая и Турции уменьшилась на 3%.