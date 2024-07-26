На скільки впали темпи російської промисловості

Згідно зі звітом Росстату, за минулий місяць промисловість Росії зросла лише на 1,9% у річному вираженні. Це після травневого зростання на 5,3%.

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Водночас відносно травня випуск у Росії впав на 1,5% – це рекордний показник з січня 2023 року.

Зауважте! Оборонний сектор сповільнився вдвічі – з 9,1% у травні до 4,6% у червні.

Як пише одне російське видання, після українських атак по найбільших НПЗ Росії, виробництво нафтопродуктів просіло на 4,4%, дизпаливо – на 8,1%.

Крім того, падіння експорту металів становило 1,2%.

Виробництво вітчизняного одягу та взуття почало скорочувати на 2,8% та 9,9% відповідно.

Видобуток вугілля після скорочення закупівель з Індії, Китаю та Туреччини зменшився на 3%.

Цікаво! Найсильніше падіння з березня 2023 року відбулося у сировинному секторі – видобуток корисних копалин знизився на 3,1%. Відтак порівняно з травнем темпи спаду прискорилися в 10 разів. Водночас дані щодо головних експортних товарів, а це нафта та газ, засекречені.