На скільки впали темпи російської промисловості
Згідно зі звітом Росстату, за минулий місяць промисловість Росії зросла лише на 1,9% у річному вираженні. Це після травневого зростання на 5,3%.
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Водночас відносно травня випуск у Росії впав на 1,5% – це рекордний показник з січня 2023 року.
- Як пише одне російське видання, після українських атак по найбільших НПЗ Росії, виробництво нафтопродуктів просіло на 4,4%, дизпаливо – на 8,1%.
- Крім того, падіння експорту металів становило 1,2%.
- Виробництво вітчизняного одягу та взуття почало скорочувати на 2,8% та 9,9% відповідно.
- Видобуток вугілля після скорочення закупівель з Індії, Китаю та Туреччини зменшився на 3%.