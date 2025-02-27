Просять допомогу у Кремля: третина російських логістичних компаній на межі банкрутства
- Майже 30% російських логістичних компаній ризикують банкрутством через зростання витрат і скорочення вантажопотоків, звернувшись до Кремля за допомогою.
- Компанії просять відкласти страхові внески, запровадити пільгові кредити та субсидії, щоб уникнути банкрутства, на що вплинули зростання витрат на транспортування і падіння тарифів.
Майже 30% російських логістичних компаній ризикують припинити свою діяльність у 2025 році. Причина – зростання витрат на перевезення та скорочення обсягів вантажопотоків.
Криза логістики і благання до влади
Російські логістичні компанії просять допомоги у Кремля. Фактично кожен третій російський перевізник опинився на межі банкрутства через зростання витрат. Про це йдеться у листі асоціації "АвтоГрузЕкс" до уряду країни-агресора, повідомили росЗМІ, передає 24 Канал.
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Через критичну ситуацію у галузі російські перевізники звернулися до влади з проханням:
- відкласти виплату страхових внесків,
- запровадити пільгові кредити,
- виділити субсидії на зарплати співробітникам.
Ці заходи, на думку представників бізнесу, допомогли б частині компаній уникнути банкрутства.
Причини кризи
Основні фактори, що призвели до складної ситуації:
- Зростання витрат на транспортування – за рік собівартість доставки в Росії зросла на 12%.
- Різке підвищення лізингових платежів – до 27-28%.
- Збільшення утилізаційного збору – на 75-80% у річному вимірі.
- Скорочення обсягів перевезень – попит на вантажні перевезення у 2024 році впав навіть більше, ніж під час пандемії COVID-19.
- Падіння тарифів на перевезення стало ще одним ударом по прибутковості галузі – за рік вони впали на 19,1%.
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Можливі наслідки для економіки Росії
Якщо ситуація не зміниться, Росія може зіткнутися з дефіцитом транспортних засобів, що призведе до:
- зростання тарифів на перевезення щонайменше на 25%,
- подальшого підвищення цін на товари для населення,
- скорочення ринку логістичних послуг.
Зауважте. Експерти зазначають, що без державної підтримки особливо постраждають дрібні та середні компанії, які не мають фінансових резервів для адаптації до нових економічних реалій.