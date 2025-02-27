Просять допомогу у Кремля: третина російських логістичних компаній на межі банкрутства

Майже 30% російських логістичних компаній ризикують припинити свою діяльність у 2025 році. Причина – зростання витрат на перевезення та скорочення обсягів вантажопотоків.

Криза логістики і благання до влади

Російські логістичні компанії просять допомоги у Кремля. Фактично кожен третій російський перевізник опинився на межі банкрутства через зростання витрат. Про це йдеться у листі асоціації "АвтоГрузЕкс" до уряду країни-агресора, повідомили росЗМІ, передає 24 Канал.

Дивіться також У Росії подорожчали вина з "недружніх країн": Кремль почав збирати підвищені податки з громадян

Через критичну ситуацію у галузі російські перевізники звернулися до влади з проханням:

відкласти виплату страхових внесків,

запровадити пільгові кредити,

виділити субсидії на зарплати співробітникам.

Ці заходи, на думку представників бізнесу, допомогли б частині компаній уникнути банкрутства.

Причини кризи

Основні фактори, що призвели до складної ситуації:

Зростання витрат на транспортування – за рік собівартість доставки в Росії зросла на 12%.

Різке підвищення лізингових платежів – до 27-28%.

Збільшення утилізаційного збору – на 75-80% у річному вимірі.

Скорочення обсягів перевезень – попит на вантажні перевезення у 2024 році впав навіть більше, ніж під час пандемії COVID-19.

Падіння тарифів на перевезення стало ще одним ударом по прибутковості галузі – за рік вони впали на 19,1%.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Можливі наслідки для економіки Росії

Якщо ситуація не зміниться, Росія може зіткнутися з дефіцитом транспортних засобів, що призведе до:

зростання тарифів на перевезення щонайменше на 25%,

подальшого підвищення цін на товари для населення,

скорочення ринку логістичних послуг.

Зауважте. Експерти зазначають, що без державної підтримки особливо постраждають дрібні та середні компанії, які не мають фінансових резервів для адаптації до нових економічних реалій.