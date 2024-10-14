В Росії проблеми проблем із платежами: через що страждають російські компанії

За даними центробанку Росії, на сьогодні різко зросли затримки у платежах російських експортерів. Така проблема ускладнює повернення валютного виторгу до країни.

Які в Росії виникнули проблеми із платежами

Як повідомляють російські ЗМІ, за межами країни залишається чимало виторгу, а це призвело до збільшення іноземних активів Росії у вересні на 9,5 мільярда доларів.

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Однак такий показник вищий аніж у липні цього року – тоді активи зросли на 3,6 мільярда доларів.

У серпні ж спостерігалося незначне скорочення.

Як пояснюють, стрибок був спричинений зростанням затримок у розрахунках за зовнішньоекономічною діяльністю. Це ускладнює компаніям повернення грошей до російських банків – зниження продажів валюти на 30% найбільшими експортерами в Росії, але сам експорт, навпаки, зріс.

Зауважте! Затримки у фінансових операціях, які центробанк Росії спочатку оцінював у 1 – 2 місяці, сягають на сьогодні 2 місяців та більше. Попри те, що нещодавні зміни дозволили експортерам повертати валютний виторг протягом 120 днів замість 90 днів, у "дружніх" до Росії юрисдикціях платіжні проблеми стають серйозною перешкодою.

Як це вплинуло на курс рубля

Усі проблеми з фінансовими потоками вплинули на курс рубля. На сьогодні офіційна російська валюта втрачає позиції відносно юаня та долара.

Зверніть увагу! Таким чином, компанії не можуть своєчасно повернути експортний виторг, а також намагаються зберегти дорожчу валюту.

За таких умов експортери будуть змушені брати рублеві кредити для того, щоб підтримати бізнес. Але у жовтні в Росії змінюються податкові зобов'язання, а це, своєю чергою, змусить їх продавати валюту активніше до кінця місяця.

Цікаво! З початку 2022 року російські компанії накопичили на закордонних рахунках приблизно 180 мільярдів доларів. Економісти називають це "тіньовими резервами".