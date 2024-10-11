Яке обладнання купувала Росія

Про це йдеться у розслідуванні німецької телекомпанії SWR. Російські митні документи свідчать, що до кінця грудня 2023 року німецькі виробники здійснили понад 300 поставок до Росії.

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Більшість поставок складали великі промислові верстати або верстати з числовим програмним керуванням.

Зауважте! Ці комп'ютеризовані верстати можуть автоматично виконувати такі операції, як різання сталі, згинання листового металу та зварювання металевих деталей.

Радниця Ради економічної безпеки України Олена Юрченко заявила, що близько 80% верстатів з числовим програмним керуванням в Росії використовуються для військових цілей. Німеччина є лідером у їх виробництві й займає до 30% ринку в Росії.

Які компанії постачали обладнання

Журналісти встановили, що російські компанії, такі як "Парсек", "Камаз", НІР і "Промислові рішення", постачають російським військовим двигуни та деталі для літаків і ракет, використовуючи німецьке обладнання.

Зауважте! Відповідно до митних документів, ці постачання тривали до кінця 2023 року, і не виключено, що вони продовжуються й у 2024 році.

Телекомпанії вдалося ідентифікувати понад 30 німецьких виробників, чиї верстати були імпортовані до Росії у 2023 році.

Цікаво! Багато з цих компаній розташовані в землі Баден-Вюртемберг, відомій як центр машинобудування. Серед них такі виробники, як Walter Maschinenbau, Vollmer, Fein GmbH, Heller та інші.