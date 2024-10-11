Какое оборудование покупала Россия

Об этом говорится в расследовании немецкой телекомпании SWR. Российские таможенные документы свидетельствуют, что до конца декабря 2023 года немецкие производители осуществили более 300 поставок в Россию.

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Большинство поставок составляли крупные промышленные станки или станки с числовым программным управлением.

Заметьте! Эти компьютеризированные станки могут автоматически выполнять такие операции, как резка стали, сгибание листового металла и сварка металлических деталей.

Советник Совета экономической безопасности Украины Елена Юрченко заявила, что около 80% станков с числовым программным управлением в России используются для военных целей. Германия является лидером в их производстве и занимает до 30% рынка в России.

Какие компании поставляли оборудование

Журналисты установили, что российские компании, такие как "Парсек", "Камаз", НИР и "Промышленные решения", поставляют российским военным двигатели и детали для самолетов и ракет, используя немецкое оборудование.

Заметьте! Согласно таможенным документам, эти поставки продолжались до конца 2023 года, и не исключено, что они продолжаются и в 2024 году.

Телекомпании удалось идентифицировать более 30 немецких производителей, чьи станки были импортированы в Россию в 2023 году.

Интересно! Многие из этих компаний расположены в земле Баден-Вюртемберг, известной как центр машиностроения. Среди них такие производители, как Walter Maschinenbau, Vollmer, Fein GmbH, Heller и другие.