Какие в России возникли проблемы с платежами

Как сообщают российские СМИ, за пределами страны остается немало выручки, а это привело к увеличению иностранных активов России в сентябре на 9,5 миллиарда долларов.

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Однако такой показатель выше чем в июле этого года – тогда активы выросли на 3,6 миллиарда долларов.

В августе же наблюдалось незначительное сокращение.

Как объясняют, скачок был вызван ростом задержек в расчетах по внешнеэкономической деятельности. Это затрудняет компаниям возврат денег в российские банки – снижение продаж валюты на 30% крупнейшими экспортерами в России, но сам экспорт, наоборот, вырос.

Обратите внимание! Задержки в финансовых операциях, которые центробанк России сначала оценивал в 1 – 2 месяца, достигают сегодня 2 месяцев и более. Несмотря на то, что недавние изменения позволили экспортерам возвращать валютную выручку в течение 120 дней вместо 90 дней, в "дружественных" к России юрисдикциях платежные проблемы становятся серьезным препятствием.

Как это повлияло на курс рубля

Все проблемы с финансовыми потоками повлияли на курс рубля. На сегодня официальная российская валюта теряет позиции относительно юаня и доллара.

Обратите внимание! Таким образом, компании не могут своевременно вернуть экспортную выручку, а также пытаются сохранить дорогую валюту.

При таких условиях экспортеры будут вынуждены брать рублевые кредиты для того, чтобы поддержать бизнес. Но в октябре в России меняются налоговые обязательства, а это, в свою очередь, заставит их продавать валюту активнее до конца месяца.

Интересно! С начала 2022 года российские компании накопили на зарубежных счетах примерно 180 миллиардов долларов. Экономисты называют это "теневыми резервами".