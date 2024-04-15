Російські НПЗ відновлюються після українських ударів: що відомо

У відповідь на ракетний терор, Україна розпочала атаки на НПЗ росіян. Завдяки цьому важливі російські підприємства пошкоджені.

Що відомо про відновлення російських НПЗ

Росія проводить ремонт пошкоджених НПЗ. Частково росіянам вдалося відновити свої потужності.

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Внаслідок атак українських безпілотників, зупинилося 14% російських НПЗ. Зараз кількість "простоюючих" виробництв зменшилась до орієнтовно 10%.

Як вплинули атаки на російські НПЗ

Раніше Росія втрачала щоденно 123 800 тонн на добу зараз цей показник становить уже 90 500 тонн на добу.

Триває ремонт установок, що є частинами Куйбишевської та Сизранської НПЗ. У експлуатацію повернено Рязанський НПЗ, який належать до підприємств "Роснєфті". Йдеться про поновлення роботи:

АВТ-6 – головна установка;

АВТ-4 – установка для первинної переробки нафти.

Як Україна атакує російські виробництва

Внаслідок атаки українських сил 13 березня, було зруйновано орієнтовно 70% Рязанської НПЗ.

Остання атака українських сил на російські потужності здійснювалася 2 квітня. Тоді було уражено точку імовірного масового виробництва ударних БпЛА "Алабуга" у Татарстані. Цей завод знаходиться на відстані 1 тисячі кілометрів від російсько-українського кордону.

Атака сил України на НПЗ Росії забезпечує погіршення виробничих потужностей та логістичних шляхів, необхідних для забезпечення росіян. Зокрема, для виготовлення та доставки палива російській армії.