Що відомо про відновлення російських НПЗ
Росія проводить ремонт пошкоджених НПЗ. Частково росіянам вдалося відновити свої потужності.
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Внаслідок атак українських безпілотників, зупинилося 14% російських НПЗ. Зараз кількість "простоюючих" виробництв зменшилась до орієнтовно 10%.
Як вплинули атаки на російські НПЗ
Триває ремонт установок, що є частинами Куйбишевської та Сизранської НПЗ. У експлуатацію повернено Рязанський НПЗ, який належать до підприємств "Роснєфті". Йдеться про поновлення роботи:
- АВТ-6 – головна установка;
- АВТ-4 – установка для первинної переробки нафти.
Як Україна атакує російські виробництва
Остання атака українських сил на російські потужності здійснювалася 2 квітня. Тоді було уражено точку імовірного масового виробництва ударних БпЛА "Алабуга" у Татарстані. Цей завод знаходиться на відстані 1 тисячі кілометрів від російсько-українського кордону.
Атака сил України на НПЗ Росії забезпечує погіршення виробничих потужностей та логістичних шляхів, необхідних для забезпечення росіян. Зокрема, для виготовлення та доставки палива російській армії.