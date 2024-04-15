Що відомо про відновлення російських НПЗ

Росія проводить ремонт пошкоджених НПЗ. Частково росіянам вдалося відновити свої потужності.

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Внаслідок атак українських безпілотників, зупинилося 14% російських НПЗ. Зараз кількість "простоюючих" виробництв зменшилась до орієнтовно 10%.

Зауважте! Раніше Росія втрачала щоденно 123 800 тонн на добу зараз цей показник становить уже 90 500 тонн на добу.

Як вплинули атаки на російські НПЗ

Триває ремонт установок, що є частинами Куйбишевської та Сизранської НПЗ. У експлуатацію повернено Рязанський НПЗ, який належать до підприємств "Роснєфті". Йдеться про поновлення роботи:

АВТ-6 – головна установка;

АВТ-4 – установка для первинної переробки нафти.

Нагадаємо! Внаслідок атаки українських сил 13 березня, було зруйновано орієнтовно 70% Рязанської НПЗ.

Як Україна атакує російські виробництва

Остання атака українських сил на російські потужності здійснювалася 2 квітня. Тоді було уражено точку імовірного масового виробництва ударних БпЛА "Алабуга" у Татарстані. Цей завод знаходиться на відстані 1 тисячі кілометрів від російсько-українського кордону.

Атака сил України на НПЗ Росії забезпечує погіршення виробничих потужностей та логістичних шляхів, необхідних для забезпечення росіян. Зокрема, для виготовлення та доставки палива російській армії.