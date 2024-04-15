Что известно о восстановлении российских НПЗ

Россия проводит ремонт поврежденных НПЗ. Частично россиянам удалось восстановить свои мощности.

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В результате атак украинских беспилотников, остановилось 14% российских НПЗ. Сейчас количество "простаивающих" производств уменьшилось до ориентировочно 10%.

Заметьте! Ранее Россия теряла ежедневно 123 800 тонн в сутки сейчас этот показатель составляет уже 90 500 тонн в сутки.

Как повлияли атаки на российские НПЗ

Продолжается ремонт установок, являющихся частями Куйбышевской и Сызранской НПЗ. В эксплуатацию возвращен Рязанский НПЗ, который относятся к предприятиям "Роснефти". Речь идет о возобновлении работы:

АВТ-6 – главная установка;

АВТ-4 – установка для первичной переработки нефти.

Напомним! В результате атаки украинских сил 13 марта, было разрушено ориентировочно 70% Рязанского НПЗ.

Как Украина атакует российские производства

Последняя атака украинских сил на российские мощности осуществлялась 2 апреля. Тогда была поражена точка вероятного массового производства ударных БПЛА "Алабуга" в Татарстане. Этот завод находится на расстоянии 1 тысячи километров от российско-украинской границы.

Атака силы Украины на НПЗ России обеспечивает ухудшение производственных мощностей и логистических путей, необходимых для обеспечения россиян. В частности, для изготовления и доставки топлива российской армии.