Что известно о восстановлении российских НПЗ
Россия проводит ремонт поврежденных НПЗ. Частично россиянам удалось восстановить свои мощности.
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В результате атак украинских беспилотников, остановилось 14% российских НПЗ. Сейчас количество "простаивающих" производств уменьшилось до ориентировочно 10%.
Как повлияли атаки на российские НПЗ
Продолжается ремонт установок, являющихся частями Куйбышевской и Сызранской НПЗ. В эксплуатацию возвращен Рязанский НПЗ, который относятся к предприятиям "Роснефти". Речь идет о возобновлении работы:
- АВТ-6 – главная установка;
- АВТ-4 – установка для первичной переработки нефти.
Как Украина атакует российские производства
Последняя атака украинских сил на российские мощности осуществлялась 2 апреля. Тогда была поражена точка вероятного массового производства ударных БПЛА "Алабуга" в Татарстане. Этот завод находится на расстоянии 1 тысячи километров от российско-украинской границы.
Атака силы Украины на НПЗ России обеспечивает ухудшение производственных мощностей и логистических путей, необходимых для обеспечения россиян. В частности, для изготовления и доставки топлива российской армии.