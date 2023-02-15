СБУ не дала російським олігархам уникнути націоналізації своїх активів в Україні

Два бізнесмени намагались уникнути націоналізації свого підсанкційного майна. Після рішення суду бізнесмени намагались приховати продукції на 150 мільйонів гривень.

Два підсанкційних олігархи Сергія Чемезова та Михайла Шелкова хотіли уникнути націоналізації майна, яке було на балансі їхніх колишніх підприємств в Україні.

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Мовиться про Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат та агрохолдинг "Інвест Агро", які Вищий антикорупційний суд передав у власність України.

Після рішення суду колишні російські власники цих підприємств намагались незаконно "приховати":

️більше ніж 100 одиниць автомобільної та спеціалізованої техніки;

️6 вагонів з агропродукцією;

️понад 5 з половиною тисяч контейнерів з ільменітовою рудою, яка необхідна для виготовлення титану;

️майже 1,2 тисячі тонн міндобрив та інших сільгосптоварів.

У такий спосіб Чемезов та Шелков планували переправити за кордон значну частину націоналізованого Україною майна.

Загальна вартість продукції становить 150 мільйонів гривень.