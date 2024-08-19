Російські олігархи "годують" бюджет України: до кінця 2024 року буде стягнуто 10 млрд гривень

Усі кошти до українського бюджету надійдуть від продажу активів осіб, які є під санкціями. Йдеться, зокрема, про майно та гроші російських олігархів та колаборантів, які наближені до президента Росії.

Куди направлятимуть кошти та майно російських олігархів

Як повідомила Інна Богатих, заступниця міністра юстиції України, усі стягнуті кошти будуть направлені до держбюджету, а майно – до Фонду держмайна.

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До речі, є окремі активи, які вже реалізовані Фондом. Відповідно, кошти теж вже спрямовані до держбюджету.

Відповідно до заяв Фонду, від продажу стягнутих Мін’юстом активів підсанкційних осіб до Державного бюджету України ще до кінця 2024 року має надійти близько 10 мільярдів гривень,

– пояснює Богатих.

Зауважте! З 24 серпня 2022 року Мін’юстом подано 57 позовів. Водночас вже 48 позовів задоволено рішеннями ВАКС. Серед стягнутих активів є майно російських олігархів, як-от Ротенбергів, Дерипаски, Худайнатова, Гінера. А серед колаборантів – Сальдо, Балицьких, Абісова, Бобришева, Гаркушу, Пащенко тощо.

З кого будуть стягувати активи

Зі слів Інни Богатих відомо про позовні заяви про застосування санкції стягнення в дохід держави до: