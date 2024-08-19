Куда будут направлять средства и имущество российских олигархов

Как сообщила Инна Богатых, заместитель министра юстиции Украины, все взысканные средства будут направлены в госбюджет, а имущество – в Фонд госимущества.

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Кстати, есть отдельные активы, которые уже реализованы Фондом. Соответственно, средства тоже уже направлены в госбюджет.

Согласно заявлениям Фонда, от продажи взысканных Минюстом активов подсанкционных лиц в Государственный бюджет Украины еще до конца 2024 года должно поступить около 10 миллиардов гривен,

– объясняет Богатых.

Заметьте! С 24 августа 2022 года Минюстом подано 57 исков. В то же время уже 48 исков удовлетворены решениями ВАКС. Среди взысканных активов есть имущество российских олигархов, например Ротенбергов, Дерипаски, Худайнатова, Гинера. А среди коллаборационистов – Сальдо, Балицких, Абисова, Бобрышева, Гаркушу, Пащенко и тому подобное.

С кого будут взимать активы

Со слов Инны Богатых известно об исковых заявлениях о применении санкции взыскания в доход государства к: