Куди направлятимуть кошти та майно російських олігархів
Як повідомила Інна Богатих, заступниця міністра юстиції України, усі стягнуті кошти будуть направлені до держбюджету, а майно – до Фонду держмайна.
Читайте також Росіянам пообіцяли ще більше підняти ціни на китайські авто: тепер справа – у затримці платежів
До речі, є окремі активи, які вже реалізовані Фондом. Відповідно, кошти теж вже спрямовані до держбюджету.
Відповідно до заяв Фонду, від продажу стягнутих Мін’юстом активів підсанкційних осіб до Державного бюджету України ще до кінця 2024 року має надійти близько 10 мільярдів гривень,
– пояснює Богатих.
Зауважте! З 24 серпня 2022 року Мін’юстом подано 57 позовів. Водночас вже 48 позовів задоволено рішеннями ВАКС. Серед стягнутих активів є майно російських олігархів, як-от Ротенбергів, Дерипаски, Худайнатова, Гінера. А серед колаборантів – Сальдо, Балицьких, Абісова, Бобришева, Гаркушу, Пащенко тощо.
З кого будуть стягувати активи
Зі слів Інни Богатих відомо про позовні заяви про застосування санкції стягнення в дохід держави до:
- Бабакова, Воєводіна, Гінера (група ВС "Енерджі", мережа Прем'єр Палац, сім обленерго, частки в Дніпроспецсталь, Криворізькому залізорудному та інші);
- Лук’яненків (батько та син), група ГМС (Сумський "Насосенергомаш" та інші пов’язані компанії, нерухомість, земля тощо);
- Горіловського, Буяновського, Меньшова (група "Поліпластик");
- Ротенбергів, Скоробогатька, Пономаренка (право вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення по Ocean Plaza);
- Медведчука, Марченко (корпоративні права, нерухомість, рухоме майно, зброя, історико-культурні цінності, коштовності тощо);
- Шелкова, ВСМПО-АВІСМА (право вимоги за кредитами по ДемГЗК);
- Усманова (залізорудна продукція в об'ємі близько 165 тисяч тонн);
- Десятової (нерухоме, рухоме майно).