Російський Сбербанк вирішив розпочати роботу в окупованому Криму

Російський підсанкційний Сбербанк вирішив вийти на ринок у Криму та розпочати роботу на тимчасово окупованій території. Вже стигли встановити перші банкомати.

Російський Сбербанк на своєму сайті повідомив, що на окупованому півострові встиг сформувати команду у відділеннях та встановити перші банкомати.

Читайте також Спонсорують війну: НБУ закликав Raiffeisen, Credit Agricole, Intesa, OTP, ING вийти з Росії

Поступово протягом 2023 року відкриватимуться офіси банку, перші з них у найбільших містах почнуть працювати у першому півріччі. Протягом року буде розгорнуто всі необхідні послуги та сервіси Сбєрбанку,

– мовиться у повідомленні.

Кримський гауляйтер Сергій Аксьонов сподівається, що це "допоможе розвитку економіки та позитивно вплине на фінансовий та інвестиційний клімат".

Російський Сбєрбанк не працював у Криму через накладені санкції США та Євросоюзу після незаконної анексії Криму Росією. До 2014 року на території півострова діяла дочірня українська структура Сбєрбанку.