Російський Сбербанк на своєму сайті повідомив, що на окупованому півострові встиг сформувати команду у відділеннях та встановити перші банкомати.

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Поступово протягом 2023 року відкриватимуться офіси банку, перші з них у найбільших містах почнуть працювати у першому півріччі. Протягом року буде розгорнуто всі необхідні послуги та сервіси Сбєрбанку,

– мовиться у повідомленні.

Кримський гауляйтер Сергій Аксьонов сподівається, що це "допоможе розвитку економіки та позитивно вплине на фінансовий та інвестиційний клімат".

Російський Сбєрбанк не працював у Криму через накладені санкції США та Євросоюзу після незаконної анексії Криму Росією. До 2014 року на території півострова діяла дочірня українська структура Сбєрбанку.

Нагадаємо! Нещодавно австрійський Raiffeisen визнав псевдореспубліки "ДНР" та "ЛНР" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Банк запропонував на своєму сайті кредитні канікули тимчасово мобілізованим.