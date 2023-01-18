Российский Сбербанк на своем сайте сообщил, что на оккупированном полуострове успел сформировать команду в отделениях и установить первые банкоматы.
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Постепенно в течение 2023 будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии. В течение года будут развернуты все необходимые услуги и сервисы Сбербанка,
– говорится в сообщении.
Крымский гауляйтер Сергей Аксенов надеется, что это "поможет развитию экономики и положительно повлияет на финансовый и инвестиционный климат".
Российский Сбербанк не работал в Крыму из-за наложенных санкций США и Евросоюза после незаконной аннексии Крыма Россией. До 2014 года на территории полуострова действовала дочерняя украинская структура Сбербанка.