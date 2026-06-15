Російський удар знищив найбільший інноваційний термінал "Нової пошти" в Києві

У ніч на понеділок, 15 червня, російські військові вкотре масовано атакували Україну. Зокрема, ракетний обстріл знищив найбільший інноваційний термінал "Нової пошти" в Києві.

Що відомо про наслідки удару

Деталі повідомив СЕО Євген Тафійчук. Це був особливий сортувальний центр – перший у країні, оснащений найсучаснішим у світі обладнанням для сортування посилок від Vanderlande.

Дивіться також "Нова пошта" повертає гроші за знищені посилки, але є нюанс – як отримати компенсацію

У компанії наголосили, що всі співробітники перебувають у безпеці. Попри завдані руйнування, роботу продовжують завдяки резервним схемам, а пошкоджену інфраструктуру обіцяють відновити та модернізувати.

У цей термінал вкладені не лише кошти. У ньому втілені знання, досвід, амбіції та віра тисяч людей у те, що український бізнес може створювати об'єкти світового рівня навіть під час війни… Ми зробимо ще краще, ще сучасніше, ще сильніше,

– написав керівник.

Зауважте! За трекінгом відправлень клієнти можуть слідкувати в мобільному додатку "Нової пошти" або на сайті.



Наслідки російського удару / Фото Євгена Тафійчука

Нагадаємо, цього місяця об'єкти компанії вже не раз ставали ціллю атак противника. Наприклад, 3 – 4 червня постраждав інноваційний термінал у Дніпрі, однак усі співробітники перебували в укриттях.

Уже 8 червня ворожий дрон пошкодив депо в Харкові, унаслідок чого виникла пожежа та часткове обвалення конструкцій.

До слова, попри регулярні удари по інфраструктурі, "Нова пошта" продовжує працювати. Вона має резервні логістичні схеми та заздалегідь підготовлені сценарії безперервної роботи.

Окрім того, пріоритетом компанії залишається безпека працівників, тож там системно інвестують у захист, а на подібних об'єктах загалом облаштовано понад тисячу укриттів.