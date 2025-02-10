В Німеччини проти Абрамовича відкрили справу – під арештом елітні авто та вілла

У Німеччині правоохоронці розпочали розслідування проти російського бізнесмена Романа Абрамовича. У рамках справи під арешт потрапили елітні автомобілі та вілла в Баварії. Слідство підозрює, що бізнесмен володів цим майном, але не задекларував його, що суперечить німецькому законодавству.

Майно Абрамовича арештували

Про це повідомляє DW із посиланням на німецькі ЗМІ, інформує 24 Канал. Якщо провину буде доведено, Абрамовичу загрожує штраф або навіть тюремне ув'язнення.

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У місті Оберзульм (південь Німеччини) під арешт потрапили 4 люксові автомобілі вартістю кілька мільйонів євро:

два Bugatti Chiron;

Lamborghini Reventón;

Mercedes CLK GTR.

Тепер ці авто не можна продавати, здавати в оренду або передавати у заставу.

Обшуки на віллі XIX століття

Слідчі Федерального управління кримінальної поліції та Центрального управління із забезпечення санкцій кілька разів обшукували віллу Leitenschlössl у Гарміш-Партенкірхені. Там конфіскували твори мистецтва.

Ще у 2005 році місцевий бургомістр заявляв, що цю нерухомість придбав Абрамович, а жителі містечка неодноразово бачили його на віллі. Однак нині вона належить люксембурзькій компанії Parados Limited.

У чому звинувачують Абрамовича Німецькі слідчі підозрюють, що власником автомобілів та вілли є саме Абрамович, проте він не задекларував цього у ФРН, що є порушенням закону.

Водночас адвокат олігарха заперечує ці звинувачення та стверджує, що його клієнт не є кінцевим власником конфіскованого майна. Та, якщо провину Абрамовича доведуть, йому загрожує штраф або до 1 року ув'язнення.

Довідково. Роман Абрамович – бізнесмен із російським, ізраїльським та португальським громадянством. Він є мажоритарним акціонером металургійної групи Evraz, що входить до стратегічних секторів російської економіки. Після початку війни Росії проти України ЄС запровадив санкції проти російських бізнесменів, які працюють у галузях, що фінансують уряд країни-агресора. У грудні 2023 року Суд ЄС залишив у силі обмежувальні заходи щодо Абрамовича.