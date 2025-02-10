Майно Абрамовича арештували

Про це повідомляє DW із посиланням на німецькі ЗМІ, інформує 24 Канал. Якщо провину буде доведено, Абрамовичу загрожує штраф або навіть тюремне ув'язнення.

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У місті Оберзульм (південь Німеччини) під арешт потрапили 4 люксові автомобілі вартістю кілька мільйонів євро:

два Bugatti Chiron;

Lamborghini Reventón;

Mercedes CLK GTR.

Тепер ці авто не можна продавати, здавати в оренду або передавати у заставу.

Обшуки на віллі XIX століття

Слідчі Федерального управління кримінальної поліції та Центрального управління із забезпечення санкцій кілька разів обшукували віллу Leitenschlössl у Гарміш-Партенкірхені. Там конфіскували твори мистецтва.

Ще у 2005 році місцевий бургомістр заявляв, що цю нерухомість придбав Абрамович, а жителі містечка неодноразово бачили його на віллі. Однак нині вона належить люксембурзькій компанії Parados Limited.

У чому звинувачують Абрамовича Німецькі слідчі підозрюють, що власником автомобілів та вілли є саме Абрамович, проте він не задекларував цього у ФРН, що є порушенням закону.

Водночас адвокат олігарха заперечує ці звинувачення та стверджує, що його клієнт не є кінцевим власником конфіскованого майна. Та, якщо провину Абрамовича доведуть, йому загрожує штраф або до 1 року ув'язнення.

Довідково. Роман Абрамович – бізнесмен із російським, ізраїльським та португальським громадянством. Він є мажоритарним акціонером металургійної групи Evraz, що входить до стратегічних секторів російської економіки. Після початку війни Росії проти України ЄС запровадив санкції проти російських бізнесменів, які працюють у галузях, що фінансують уряд країни-агресора. У грудні 2023 року Суд ЄС залишив у силі обмежувальні заходи щодо Абрамовича.