Имущество Абрамовича арестовали

Об этом сообщает DW со ссылкой на немецкие СМИ, информирует 24 Канал. Если вина будет доказана, Абрамовичу грозит штраф или даже тюремное заключение.

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В городе Оберзульм (юг Германии) под арест попали 4 люксовых автомобиля стоимостью несколько миллионов евро:

два Bugatti Chiron;

Lamborghini Reventón;

Mercedes CLK GTR Mercedes CLK GTR.

Теперь эти авто нельзя продавать, сдавать в аренду или передавать в залог.

Обыски на вилле XIX века

Следователи Федерального управления уголовной полиции и Центрального управления по обеспечению санкций несколько раз обыскивали виллу Leitenschlössl в Гармиш-Партенкирхене. Там конфисковали произведения искусства.

Еще в 2005 году местный бургомистр заявлял, что эту недвижимость приобрел Абрамович, а жители города неоднократно видели его на вилле. Однако сейчас она принадлежит люксембургской компании Parados Limited.

В чем обвиняют Абрамовича Немецкие следователи подозревают, что владельцем автомобилей и виллы является именно Абрамович, однако он не задекларировал этого в ФРГ, что является нарушением закона.

В то же время адвокат олигарха отрицает эти обвинения и утверждает, что его клиент не является конечным владельцем конфискованного имущества. И, если вину Абрамовича докажут, ему грозит штраф или до 1 года заключения.

Справочно. Роман Абрамович – бизнесмен с российским, израильским и португальским гражданством. Он является мажоритарным акционером металлургической группы Evraz, входящей в стратегические сектора российской экономики. После начала войны России против Украины ЕС ввел санкции против российских бизнесменов, работающих в отраслях, финансирующих правительство страны-агрессора. В декабре 2023 года Суд ЕС оставил в силе ограничительные меры в отношении Абрамовича.