Розстрочка або відстрочка на сплату податків: як подати заяву і коли потрібна застава

Розстрочка або відстрочення податкового боргу – це перенесення строків сплати платником податків під проценти. Їх розмір становить 120% річних облікової ставки Нацбанку, що діє на день прийняття відповідного рішення.

Які умови для податкової розстрочки?

Порядок звернення передбачає подачу письмової заяви та пакета документів. Деталі пояснили на порталі "Дебет-Кредит".

Відстрочку (розстрочку) грошових зобов'язань надають у межах повноважень у кожному конкретному випадку:

без обмеження суми – Державна податкова служба України;

– Державна податкова служба України; до 3 мільйонів гривень – обласні та київське управління, а також міжрегіональні (для великих платників податків).

Якщо платник просить розстрочку або відстрочку на 1 мільйон гривень і більше, він має надати майно в податкову заставу. Його балансова вартість повинна бути не нижчою за заявлену суму.

Зверніть увагу! Рішення про відстрочення податкового боргу приймають у межах одного бюджетного року.

Рішення про розстрочку або відстрочку місцевих податків і зборів ухвалює керівник або уповноважена особа органу контролю, а затверджує – фінансовий орган місцевої влади, до бюджету якої надходять ці платежі.

Як подати письмову заяву?

Щоб отримати розстрочку або відстрочку податкового боргу, платник подає до ДПС за своїм місцем обліку (або за місцем обліку конкретного зобов'язання) письмову заяву встановленої форми (у додатку 1 до Порядку № 574) та пакет підтвердних документів:

Фінансова звітність – копії Балансу та Звіту про фінансові результати за звітний та аналогічний період минулого року. Документи на майно (для податкової застави) – перелік майна з детальною характеристикою та завірені копії документів про право власності. Економічне обґрунтування, що включає:

перелік обставин, які свідчать про наявність загрози виникнення, накопичення або непогашення податкового боргу, та докази існування таких обставин, підписані керівником та/або головним бухгалтером і скріплені печаткою;

графік погашення розстрочених сум у межах бюджетного року, підписаний керівником та/або головним бухгалтером і скріплений печаткою;

аналіз фінансового стану платника податків (таблиці 1 – 9 Методичних рекомендацій щодо встановлення загрози виникнення, накопичення або непогашення податкового боргу);

опис заходів для підвищення платоспроможності та розрахунок прогнозних доходів, що гарантують виконання графіка погашення;

інформацію про величину активів на дату звернення (рядки балансу 220, 230, 240);

дані щодо довгострокового та короткострокового залученого капіталу (розрахунок коефіцієнтів загрози виникнення або непогашення податкового боргу, загальної ліквідності).

Що ще варто знати платникам податків?