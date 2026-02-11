Як отримати відомості про доходи?

Щоб уникнути помилок, потрібно мати точну інформацію з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Як отримати такі дані – розповідає сайт "Дебет-кредит".

Спосіб 1 – Електронний кабінет платника податків

Увійдіть до Електронного кабінету за допомогою файлового ключа, апаратного ключа, хмарного сховища, id.gov.ua або Дія.Підпису. У меню зліва оберіть розділ "ЕК для громадян".

Натисніть "Запит про суми виплачених доходів" та оберіть "Створити", а потім укажіть період і підпишіть запит. Відповідь надійде в розділ "Вхідні/вихідні документи" протягом декількох хвилин.

Спосіб 2 – Мобільний додаток "Моя податкова"

Застосунок доступний в App Store та Google Play. Увійдіть у нього за допомогою електронного ключа або хмарного сховища.

У розділі "Послуги" оберіть "Запит про суми виплачених доходів" та "+", потім укажіть період і підпишіть запит. Відповідь надійде в розділ протягом декількох хвилин.

Спосіб 3 – у Центрі обслуговування платників

Для отримання відомостей про доходи можна особисто звернутися до Центру обслуговування платників. Необхідні документи:

Документ, що посвідчує особу. РНОКПП. Заява, яку заповнюють на місці за формою № 10ДР. Якщо звертається представник, до заяви додається засвідчена в нотаріальному порядку довіреність.

Відомості нададуть протягом 3 робочих днів з дня звернення.

Важливо! Для більшості фізичних осіб подати декларацію потрібно до 1 травня, для державних службовців – до 31 березня включно. Водночас декларацію для отримання податкової знижки можна подати до 31 грудня.

Як подати декларацію онлайн?