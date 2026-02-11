Как получить сведения о доходах?
Чтобы избежать ошибок, нужно иметь точную информацию из Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков. Как получить такие данные – рассказывает сайт "Дебет-кредит".
Смотрите также "Нацкэшбек" и "тысяча Зеленского": как украинцам декларировать выплаты
- Способ 1 – Электронный кабинет налогоплательщика
Войдите в Электронный кабинет с помощью файлового ключа, аппаратного ключа, облачного хранилища, id.gov.ua или Дия.Подписи. В меню слева выберите раздел "ЕК для граждан".
Нажмите "Запрос о суммах выплаченных доходов" и выберите "Создать", а затем укажите период и подпишите запрос. Ответ поступит в раздел "Входящие/исходящие документы" в течение нескольких минут.
- Способ 2 – Мобильное приложение "Моя налоговая"
Приложение доступно в App Store и Google Play. Войдите в него с помощью электронного ключа или облачного хранилища.
В разделе "Услуги" выберите "Запрос о суммах выплаченных доходов" и "+", затем укажите период и подпишите запрос. Ответ поступит в раздел в течение нескольких минут.
- Способ 3 – в Центре обслуживания плательщиков
Для получения сведений о доходах можно лично обратиться в Центр обслуживания плательщиков. Необходимые документы:
- Документ, удостоверяющий личность.
- РНУКНП.
- Заявление, которое заполняют на месте по форме № 10ДР.
- Если обращается представитель, к заявлению прилагается заверенная в нотариальном порядке доверенность.
Сведения предоставят в течение 3 рабочих дней со дня обращения.
Важно! Для большинства физических лиц подать декларацию нужно до 1 мая, для государственных служащих – до 31 марта включительно. В то же время декларацию для получения налоговой скидки можно подать до 31 декабря.
Как подать декларацию онлайн?
Напомним, в Украине стартовало тестирование нового сервиса в Дии. Налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах можно подать онлайн.
Кроме того, это касается декларации для получения налоговой скидки, чтобы вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц.