Какие условия для налоговой рассрочки?

Порядок обращения предусматривает подачу письменного заявления и пакета документов. Детали объяснили на портале "Дебет-Кредит".

Смотрите также Без этого декларацию не подать: где украинцам взять данные о доходах за 2025 год

Отсрочку (рассрочку) денежных обязательств предоставляют в пределах полномочий в каждом конкретном случае:

без ограничения суммы – Государственная налоговая служба Украины;

– Государственная налоговая служба Украины; до 3 миллионов гривен – областные и киевское управление, а также межрегиональные (для крупных налогоплательщиков).

Если плательщик просит рассрочку или отсрочку на 1 миллион гривен и более, он должен предоставить имущество в налоговый залог. Его балансовая стоимость должна быть не ниже заявленной суммы.

Обратите внимание! Решение об отсрочке налогового долга принимают в пределах одного бюджетного года.

Решение о рассрочке или отсрочке местных налогов и сборов принимает руководитель или уполномоченное лицо органа контроля, а утверждает – финансовый орган местной власти, в бюджет которой поступают эти платежи.

Как подать письменное заявление?

Чтобы получить рассрочку или отсрочку налогового долга, плательщик подает в ГНС по своему месту учета (или по месту учета конкретного обязательства) письменное заявление установленной формы (в приложении 1 к Порядку № 574) и пакет подтверждающих документов:

Финансовая отчетность – копии Баланса и Отчета о финансовых результатах за отчетный и аналогичный период прошлого года. Документы на имущество (для налогового залога) – перечень имущества с подробной характеристикой и заверенные копии документов о праве собственности. Экономическое обоснование, включающее:

перечень обстоятельств, свидетельствующих о наличии угрозы возникновения, накопления или непогашения налогового долга, и доказательства существования таких обстоятельств, подписанные руководителем и / или главным бухгалтером и скрепленные печатью;

график погашения рассроченных сумм в пределах бюджетного года, подписанный руководителем и/или главным бухгалтером и скрепленный печатью;

анализ финансового состояния налогоплательщика (таблицы 1 – 9 Методических рекомендаций по установлению угрозы возникновения, накопления или непогашения налогового долга);

описание мероприятий для повышения платежеспособности и расчет прогнозных доходов, гарантирующих выполнение графика погашения;

информацию о величине активов на дату обращения (строки баланса 220, 230, 240);

данные о долгосрочном и краткосрочном привлеченном капитале (расчет коэффициентов угрозы возникновения или непогашения налогового долга, общей ликвидности).

Что еще стоит знать налогоплательщикам?