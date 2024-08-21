10 мотивирующих цитат от известных мировых инвесторов и деятелей

Чтобы грамотно инвестировать, важно не только анализировать рынки и формировать инвестиционный портфель, но и иметь достаточно смелости, чтобы вкладывать средства. Поэтому 24 Канал собрал 10 мотивационных цитат известных инвесторов.

"Инвестиции в знания платят лучшие дивиденды"

Это высказывание принадлежит одному из основателей Соединенных Штатов и автору Декларации Независимости Бенджамину Франклину.

Франклин также известен своими научными достижениями, в частности исследованиями в области электричества. Он был ведущим общественным деятелем, основал первую публичную библиотеку и пожарную службу в Америке. Ему принадлежит немало известных афоризмов и крылатых выражений. Один из самых известных: "Время – это деньги".

Бенджамин Франклин / Фото: Википедия

"Инвестируйте в себя. Ваша карьера – это двигатель вашего богатства"

Это цитата австралийского финансового эксперта, инвестора и автора Пола Клитероу. Он известен своей работой в области личных финансов. Он получил известность благодаря своим публикациям и телевизионным программам, где рассказывал об управлении деньгами, инвестировании и создании богатства. Клитероу – соучредитель и директором финансовой компании "IPAC Securities Limited", которая специализируется на финансовом планировании и инвестициях. Его книги и советы помогли многим людям разобраться в финансовых вопросах и улучшить свое финансовое положение.

Пол Клитероу / Фото: Omny.fm

"Сколько вы знаете миллионеров, которые стали богатыми, инвестируя в банковские депозиты? Так вот"

Роберт Дж. Аллен – американский автор, предприниматель и инвестор, известный своими книгами по личным финансам, инвестированию и недвижимости. Он получил известность благодаря своей книге "Нет денег? Нет проблем!", которая обучала, как инвестировать в недвижимость без больших начальных вложений. Аллен также автор других бестселлеров, таких как "Создание богатства" и "Миллионер за одну минуту".

Роберт Дж. Аллен | Фото: Famous Mormons

"Не ищите иголку в стоге сена. Просто купите всю стог сена целиком!"

Джон С. Богл был американским инвестором, предпринимателем и основателем компании Vanguard Group, одной из крупнейших инвестиционных компаний в мире. Он известен как пионер пассивного инвестирования и создатель первого индексного фонда, позволившего инвесторам получать стабильный доход с минимальными затратами.

Джон С. Богл | Фото: Investment News

"Знайте, чем вы владеете, и знайте, почему вы этим владеете"

Это высказывание принадлежит известному американскому инвестору Питеру Линчу. Он получил широкую известность как управляющий инвестиционным фондом Fidelity Magellan Fund с 1977 по 1990 год. Под его руководством фонд достиг впечатляющих результатов, обеспечивая среднегодовую доходность около 29%, что сделало его одним из самых успешных фондов в мире.

Питер Линч / Фото: Trade Brains

"Нам не нужно быть умнее других. Мы должны быть более дисциплинированными, чем другие"

Автор этого высказывания – Уоррен Баффет, один из самых известных и успешных инвесторов в мире, основатель и генеральный директор инвестиционной компании Berkshire Hathaway. Его часто называют "Оракулом из Омахи" за его уникальную способность предсказывать успех компаний и выгодно инвестировать.

Баффетт известен своим подходом к долгосрочному инвестированию, фокусируясь на приобретении качественных компаний с устойчивыми конкурентными преимуществами.

"Я расскажу вам, как стать богатым. Закройте дверь. Бойтесь, когда другие жадные. Будьте жадными, когда другие боятся"

Это высказывание тоже принадлежит Уоррену Баффету. Он учит быть готовым к инвестициям, когда рынок падает. Но также будьте готовы продать все и выйти с рынка, когда он на пике.

"Широкая диверсификация нужна только тогда, когда инвестор не понимает, что он делает"

Еще одна цитата Уоррена Баффета. Если вы только начинаете инвестировать и еще не очень уверены в своих знаниях, лучше не вкладывать все деньги в акции одной компании. Диверсифицируйте свой портфель, покупая акции различных компаний и инвестиционных фондов, и наблюдайте, насколько ваши прогнозы были правильными.

Уоррен Баффет / Фото: Bill & Melinda Gates Foundation

"Инвестирование должно напоминать наблюдение, как сохнет краска или как растет трава. Если вам нужен азарт, то возьмите 800 долларов и езжайте в Лас-Вегас"

Американский экономист, один из самых влиятельных экономистов 20-го века Пол Самуэльсон стал первым американцем, который получил Нобелевскую премию по экономике в 1970 году за научный вклад в развитие экономической теории. Самуэлсон сделал значительный вклад во многих областях экономики, включая микроэкономику, макроэкономику и теорию международной торговли. Его учебник "Экономика: введение в экономическую науку" стал бестселлером и был широко используемым в высших учебных заведениях в течение многих лет.

Пол Самуэлсон / Фото: Википедия

"Риск приходит тогда, когда вы не знаете, что делаете"

Высказывание американского инвестора, бизнесмена и философа Чарли Мангера. Он был правой рукой Уоррена Баффетта и вице-председателем компании Berkshire Hathaway. Мангер известен своим подходом к инвестированию, который сочетает глубокий анализ компаний и рынков с прагматизмом и здравым смыслом. Он пропагандировал концепцию "умных инвестиций", которая заключается в глубоком понимании бизнеса, в который инвестируется, и избежании рисков, связанных с незнанием.

Чарли Мангер / Фото: CNBC