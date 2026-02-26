20 лет за решеткой: медиамагнат Джимми Лай выиграл апелляцию, однако останется в тюрьме

Гонконгский медиамагнат и известный сторонник демократии Джимми Лай добился отмены приговора по одному из дел, по которому его приговорили почти к шести годам тюрьмы. Несмотря на это он останется в тюрьме на 20 лет, и, по словам его юристки, рискует там умереть.

Какой приговор обжаловал Джимми Лай?

Апелляционный суд Гонконга аннулировал решение в отношении Лая и еще одного фигуранта дела по делу о мошенничестве. Их обвиняли в якобы незаконной субаренде офисных помещений, пишет BBC.

Приговор обжаловали, однако на свободу Джимми Лай не выйдет. Дело в том, что в этом году его приговорили к 20 годам заключения по обвинению в еще одном преступлении.

Его дочь, Клэр Лай, назвала решение суда не более чем "пиаром" со стороны власти. В интервью BBC она заявила, что не стоит воспринимать это как реальную победу: ее отец остается за решеткой и может провести там еще почти два десятилетия.

Адвокат Лая, Каойлфхионн Галлахер Кейси, которая возглавляет его международную юридическую команду, также отметила: отмена приговора по делу о мошенничестве ничего принципиально не меняет. По ее словам, из-за проблем со здоровьем существует риск, что Лай может не дожить до освобождения.

Никого не следует обманывать, думая, что эта апелляция по мошенничеству, которая с опозданием успешно завершилась, свидетельствует о том, что гонконгская система работает справедливо или законно,

– сказала она BBC.

За что медиамагнат получил 20 лет тюрьмы?

В начале февраля Джимми Лая, медиамагната и известного продемократического активиста, приговорили к 20 годам заключения в Гонконге за преступления против национальной безопасности, сообщает The Guardian.

Его обвинили в подстрекательстве к мятежу и заговоре с целью сговора с иностранными силами. Он не признал себя виновным по всем пунктам обвинения. Осуждение за заговор предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Этот приговор является кульминацией многолетней саги, которая, по словам критиков, отражает превращение Гонконга из преимущественно свободного города в такой, где инакомыслие жестоко подавляется властью, контролируемой Коммунистической партией Китая.

Интересно! Лая также обвинили в использовании собственной газеты Apple Daily и политических связей, в частности в США, для лоббирования иностранных правительств о введении санкций против Китая и Гонконга после подавления продемократических протестов в 2019 и 2020 годах.

