Действительно ли Украина может перейти на 4-дневную рабочую неделю

Большинство украинцев и украинских предпринимателей поддерживают переход на 4-дневную рабочую неделю. Стоит отметить, что эти изменения должны были бы осуществиться с сохранением часов.

Что означает для бизнеса переход на 4-дневную рабочую неделю?

То есть, несмотря на сокращение дней, рабочая неделя должна была бы составить 40 часов, пишет 24 Канал со ссылкой на Даниила Гетманцева.

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Даниил Гетманцев Глава налогового комитета Верховной Рады Украины Недавно в Telegram проводил мини-опрос об отношении людей к идее 4-дневной рабочей недели при условии сохранения ее продолжительности в 40 часов. Тогда срез мнения подписчиков показал, что более половины опрошенных положительно воспринимает такую перспективу – 53% проголосовали "за".

Среди бизнесменов эта идея также популярна. Согласно опоросу, 58% из них проголосовали "за".

Эти данные показывают, что украинцы стремятся изменить формат труда, но сохранить работоспособность. Такая ситуация, вероятно, является результатом истощения граждан.

Общий тренд показывает, что такой пересмотр рабочего графика имеет исключительно положительное влияние. Производительность труда только растет, или же остается на том же уровне. Экономические показатели улучшаются. Зато количество случаев эмоционального истощения, выгорания существенно снижается,

– говорит Гетманцев.

Обратите внимание! Гетманцев отмечает, что Украину ждет тяжелый процесс восстановления к которому нужно готовиться. Нардеп отмечает "это не спринт, это марафон", именно поэтому и важно найти баланс при регулировании такого вопроса.