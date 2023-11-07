500 миллионов долларов на стартап: амбициозные цели ИИ Aleph Alpha

Компания Aleph Alpha позиционирует себя как ведущего немецкого игрока в области технологий. Стартап в сфере ИИ работает над созданием европейского аналога конкурента OpenAI и Google.

Стартап Aleph Alpha, работающий в области искусственного интеллекта, успешно привлек более 500 миллионов долларов от консорциума германских индустриальных лидеров и финансовых инвесторов. Министр экономики Германии Роберт Хабек назвал эту инвестицию стратегическим национальным приоритетом.

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Последний этап привлечения средств для Aleph Alpha составил 23 миллиона евро и состоялся в 2021 году.

Компания Aleph Alpha ведет разработку европейского аналога крупных языковых моделей (LLM), подобных ChatGPT и Bard.

Мнение о собственном суверенитете в секторе ИИ чрезвычайно важно. Если в Европе будет лучшее регулирование, но не будет европейских компаний, мы мало что выиграем,

– сказал Хабек.

Сегодня Schwarz Group и венчурный отдел Robert Bosch GmbH объединились с семью новыми инвесторами в финансировании, в котором также приняли участие SAP SE и американский разработчик программного обеспечения Hewlett Packard Enterprise.

Компании отметили, что в рамках своих инвестиций они обязались совместного развития бизнеса с Aleph Alpha, однако не предоставили конкретные подробности.