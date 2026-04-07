Украинцы "захватили" ритейл Польши: беженцы контролируют 1 100 магазинов известной сети

Украинцы в Польше все чаще возглавляют польский бизнес. К примеру, примерно 1 100 беженцев уже руководят продуктовыми магазинами популярной сети Żabka.

Почему украинцы в большинстве руководят магазинами Żabka в Польше?

Только за год руководящие должности в сети заняли почти 600 украинских франчайзи, пишет OBOZ.

Смотрите также Масштабная "утечка мозгов": квалифицированные работники выезжают из Украины

Фактически это означает, что каждый десятый магазин этой сети в Польше работает под руководством украинца. Украинцы уже стали второй по количеству группой партнеров в этой сети после самих поляков. И это не случайность – они активно заходят в бизнес и постепенно занимают свою нишу в польской экономике.

Сама сеть тоже растет: на конец 2025 года она имела более 12 тысяч магазинов, и ежегодно открывает еще тысячи новых точек. Многие из них работают именно по франшизе.

Большинство из этих предпринимателей – не новички, которые только приехали, а люди, которые уже давно живут в Польше:

44% проживают в стране от 7 до 10 лет;

32% – от 4 до 6 лет;

только около 15% находятся в Польше менее трех лет.

Часто они имели опыт бизнеса еще в Украине – руководили магазинами или работали в торговле. Поэтому франшиза стала для них логическим продолжением. Франчайзинг Żabka привлекает предпринимателей несколькими факторами:

не нужно стартовать с нуля;

есть поддержка от компании;

понятная модель работы;

стабильный спрос – формат "магазин у дома" всегда актуален.

К слову, только за 2025 год украинцы открыли в Польше около 33 тысяч компаний. Это примерно 10% от всех новых бизнесов в стране.

Как украинцы влияют на ВВП Польши и других стран Европы?

Украинцы за рубежом – экономически активные члены общества, которые в основном интегрируются в местные экономики. Приток населения позволяет странам Европы решать проблемы нехватки рабочих рук и старения наций. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал эксперт по рынку труда Василий Воскобойник.

По словам эксперта Василия Воскобойника, присутствие украинцев в ЕС дает ощутимый экономический эффект, ведь среди них трудоустроены:

в Польше – 900 тысяч украинцев;

в Германии – 295 тысяч;

в Чехии – около 390 тысяч.

Василий Воскобойник Глава Офиса миграционной политики, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Украинцы – не бремя для Европы. Это достояние, за которое европейцы готовы конкурировать. Мы оказались в уникальной ситуации, когда за украинцев за рубежом конкурируют Украина, Польша, Чехия, Германия. С одной стороны это вызывает приятное удивление, а с другой – понимание, что перед нашей страной стоит очень существенный вызов.

О вкладе украинцев в экономики этих государств свидетельствуют следующие цифры по итогам 2024 года:

в ВВП Польши – 2,7%;

Чехии – 2,2 – 2,3% ВВП;

Германии – около 0,6 – 0,7% ВВП.

Что надо знать о трудоустройстве в Польше?