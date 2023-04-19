После шквала критики производитель водки Absolut решил прекратить экспорт в Россию
Источник:Dagens PS
Шведский производитель водки Absolut решил прекратить экспорт продукции в Россию. Причиной такого решения стал шквал критики в сторону компании на фоне уведомлений о возвращении на российский рынок.
Absolut прекратит экспорт продукции в Россию
О прекращении экспорта сообщил гендиректор компании Стефани Дюрру, отметив, что компания не хочет подвергать своих сотрудников массированной критике во всех ее формах и это привело к решению прекратить экспорт бренда в Россию.
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Реакция последних дней ясно отражает роль, которую Absolut играет в шведском обществе. Мы понимаем важность этих долгосрочных и доверительных отношений, которые у нас есть с нашими шведскими сотрудниками, партнерами, потребителями и шведским обществом в целом,
– говорится в заявлении.
Реакция на возвращение в Россию производителей пшеницы
На сообщение Absolut о возвращении на российский рынок сразу отреагировал ресторанный мир и производители пшеницы для алкоголя.
- Рестораны шведской пивной группы больше не будут продавать продукцию Pernod Ricard, однако решение может измениться после уведомления о выходе Absolut с рынка агрессорки.
- Шведские производители заявили о возможном варианте прекращения продаж пшеницы для выработки алкоголя. Речь идет о сорте Pernod Ricard.