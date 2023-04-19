После шквала критики производитель водки Absolut решил прекратить экспорт в Россию

Шведский производитель водки Absolut решил прекратить экспорт продукции в Россию. Причиной такого решения стал шквал критики в сторону компании на фоне уведомлений о возвращении на российский рынок.

Absolut прекратит экспорт продукции в Россию

О прекращении экспорта сообщил гендиректор компании Стефани Дюрру, отметив, что компания не хочет подвергать своих сотрудников массированной критике во всех ее формах и это привело к решению прекратить экспорт бренда в Россию.

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Реакция последних дней ясно отражает роль, которую Absolut играет в шведском обществе. Мы понимаем важность этих долгосрочных и доверительных отношений, которые у нас есть с нашими шведскими сотрудниками, партнерами, потребителями и шведским обществом в целом,

– говорится в заявлении.

Реакция на возвращение в Россию производителей пшеницы

На сообщение Absolut о возвращении на российский рынок сразу отреагировал ресторанный мир и производители пшеницы для алкоголя.