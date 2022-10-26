Безумные убытки: Adidas разорвал сотрудничество с Канье Вестом

Немецкий бренд обуви Adidas разорвал сотрудничество с Канье Вестом из-за его антисемитских заявлений. В компании ожидают, что размер ущерба может составить около 250 миллионов евро.

Прекращение сотрудничества с Канье Вестом

Adidas сообщили, что решили прекратить производство продукции под брендом Yeezy и все платежи Весту и его компаниям. Немецкая компания ожидает, что ущерб от расторжения сотрудничества может достигнуть до 250 миллионов евро чистой прибыли компании в 2022 году, учитывая высокую сезонность IV квартала (октябрь – декабрь).

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Adidas не терпит антисемитизма и любых других видов ненависти. Недавние комментарии и действия Ye (творческий псевдоним Канье Веста – 24 канал) были неприемлемы, вызывали ненависть и были опасны, они нарушали ценности компании, связанные с разнообразием и включением, взаимным уважением и честностью,

– говорится в сообщении компании.

Что известно о сотрудничестве Канье Веста и Adidas Сотрудничество с рэпером помогло немецкому бренду укрепить свои позиции в топе мировых спортивных брендов. Более того, благодаря такой коллаборации Adidas вернулся на второе место в рейтинге спортивной обуви, сдвинув Under Armour.

Об успешном сотрудничестве говорили и в компании. Adidas подчеркивали, что партнерство Adidas Yeezy – одно из самых успешных сотрудничеств в истории этой области.

Adidas подписали соглашение с Вестом еще в 2013 году, а к 2016 году компания Adidas согласилась платить ему роялти за выпуски Yeezy, Yeezy 350 v2, ставшего самым известным силуэтом Yeezy на сегодня. Напомним, что с рэпером ранее уже разорвали отношения JPMorgan, Balenciaga и агентство Creative Artists Agency, сообщает Fast Company. , что с рэпером ранее уже разорвали отношения JPMorgan, Balenciaga и агентство Creative Artists Agency, сообщает Fast Company.

Антисемитские высказывания

Толчком к расторжению сотрудничества могло стать высказывание Канье Веста в коротком видеоролике из эпизода Drink Champs 16 октября, где он сказал, что может говорить антисемитские вещи и Adidas не может его бросить, закончив риторическим вопросом: "Что теперь?".