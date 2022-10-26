Припинення співпраці з Каньє Вестом

В Adidas повідомили, що вирішили припинити виробництво продукції під брендом Yeezy та всі платежі Весту і його компаніям. Німецька компанія очікує, що збитки від розірвання співпраці можуть сягнути до 250 мільйонів євро чистого прибутку компанії у 2022 році, враховуючи високу сезонність IV кварталу (жовтень – грудень).

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Adidas не терпить антисемітизму та будь-яких інших видів ненависті. Нещодавні коментарі та дії Ye (творчий псевдонім Каньє Веста – 24 канал) були неприйнятними, викликали ненависть і були небезпечними, вони порушували цінності компанії, пов’язані з різноманіттям і включенням, взаємною повагою та чесністю,

– йдеться в повідомленні компанії.

Що відомо про співпрацю Каньє Веста та Adidas Співпраця з репером допомогла німецькому бренду зміцнити свої позиції у топі світових спортивних брендів. Ба більше, завдяки такій колаборації Adidas повернувся на друге місце у рейтингу спортивного взуття, посунувши Under Armour.

Про успішну співпрацю говорили й у компанії. Adidas підкреслювали, що партнерство Adidas Yeezy – одне з найуспішніших співробітництв в історії цієї галузі.

Adidas підписали угоду з Вестом ще у 2013 році, а до 2016 року компанія Adidas погодилася платити йому роялті за випуски Yeezy, Yeezy 350 v2, що став найвідомішим силуетом Yeezy на сьогодні. Нагадаємо, що з репером раніше вже розірвали стосунки JPMorgan, Balenciaga та агентство Creative Artists Agency, повідомляє Fast Company.

Антисемітські висловлювання

Поштовхом до розірвання співпраці могло стати висловлювання Каньє Веста у короткому відеоролику з епізоду Drink Champs 16 жовтня, де він сказав, що може говорити антисемітські речі й Adidas не може його кинути, закінчивши риторичним питанням: "Що тепер?".

This dude Kanye is a clown. @adidas what do you think about this? He seems to imply you’re okay with antisemitism.

pic.twitter.com/iGjLnMoPGL — Alexander S. Vindman (@AVindman) October 21, 2022