В Adidas повідомили, що вирішили припинити виробництво продукції під брендом Yeezy та всі платежі Весту і його компаніям. Німецька компанія очікує, що збитки від розірвання співпраці можуть сягнути до 250 мільйонів євро чистого прибутку компанії у 2022 році, враховуючи високу сезонність IV кварталу (жовтень – грудень).

Adidas не терпить антисемітизму та будь-яких інших видів ненависті. Нещодавні коментарі та дії Ye (творчий псевдонім Каньє Веста – 24 канал) були неприйнятними, викликали ненависть і були небезпечними, вони порушували цінності компанії, пов’язані з різноманіттям і включенням, взаємною повагою та чесністю,

– йдеться в повідомленні компанії.

Поштовхом до розірвання співпраці могло стати висловлювання Каньє Веста у короткому відеоролику з епізоду Drink Champs 16 жовтня, де він сказав, що може говорити антисемітські речі й Adidas не може його кинути, закінчивши риторичним питанням: "Що тепер?".

This dude Kanye is a clown. @adidas what do you think about this? He seems to imply you’re okay with antisemitism.

pic.twitter.com/iGjLnMoPGL