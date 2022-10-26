Припинення співпраці з Каньє Вестом
В Adidas повідомили, що вирішили припинити виробництво продукції під брендом Yeezy та всі платежі Весту і його компаніям. Німецька компанія очікує, що збитки від розірвання співпраці можуть сягнути до 250 мільйонів євро чистого прибутку компанії у 2022 році, враховуючи високу сезонність IV кварталу (жовтень – грудень).
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Adidas не терпить антисемітизму та будь-яких інших видів ненависті. Нещодавні коментарі та дії Ye (творчий псевдонім Каньє Веста – 24 канал) були неприйнятними, викликали ненависть і були небезпечними, вони порушували цінності компанії, пов’язані з різноманіттям і включенням, взаємною повагою та чесністю,
– йдеться в повідомленні компанії.
Що відомо про співпрацю Каньє Веста та Adidas
- Співпраця з репером допомогла німецькому бренду зміцнити свої позиції у топі світових спортивних брендів. Ба більше, завдяки такій колаборації Adidas повернувся на друге місце у рейтингу спортивного взуття, посунувши Under Armour.
- Про успішну співпрацю говорили й у компанії. Adidas підкреслювали, що партнерство Adidas Yeezy – одне з найуспішніших співробітництв в історії цієї галузі.
- Adidas підписали угоду з Вестом ще у 2013 році, а до 2016 року компанія Adidas погодилася платити йому роялті за випуски Yeezy, Yeezy 350 v2, що став найвідомішим силуетом Yeezy на сьогодні.
Антисемітські висловлювання
Поштовхом до розірвання співпраці могло стати висловлювання Каньє Веста у короткому відеоролику з епізоду Drink Champs 16 жовтня, де він сказав, що може говорити антисемітські речі й Adidas не може його кинути, закінчивши риторичним питанням: "Що тепер?".
This dude Kanye is a clown. @adidas what do you think about this? He seems to imply you’re okay with antisemitism.— Alexander S. Vindman (@AVindman) October 21, 2022
pic.twitter.com/iGjLnMoPGL
Також на крайньому Паризькому тижні моди Вест з’явився на показі у футболці з надписом WHITE LIVES MATTER. У Adidas тоді заявили, що переглядають свою ділову угоду з репером та його багатомільярдним брендом Yeezy. Німецький бренд повідомив, що не хоче виконувати функцію "громовідводу".