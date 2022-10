Adidas сообщили, что решили прекратить производство продукции под брендом Yeezy и все платежи Весту и его компаниям. Немецкая компания ожидает, что ущерб от расторжения сотрудничества может достигнуть до 250 миллионов евро чистой прибыли компании в 2022 году, учитывая высокую сезонность IV квартала (октябрь – декабрь).

Adidas не терпит антисемитизма и любых других видов ненависти. Недавние комментарии и действия Ye (творческий псевдоним Канье Веста – 24 канал) были неприемлемы, вызывали ненависть и были опасны, они нарушали ценности компании, связанные с разнообразием и включением, взаимным уважением и честностью,

– говорится в сообщении компании.

Толчком к расторжению сотрудничества могло стать высказывание Канье Веста в коротком видеоролике из эпизода Drink Champs 16 октября, где он сказал, что может говорить антисемитские вещи и Adidas не может его бросить, закончив риторическим вопросом: "Что теперь?".

Этот dude Kanye is a clown. @adidas what do you think о this? He seems to imply you're okay with antisemitism.

