Прекращение сотрудничества с Канье Вестом
Adidas сообщили, что решили прекратить производство продукции под брендом Yeezy и все платежи Весту и его компаниям. Немецкая компания ожидает, что ущерб от расторжения сотрудничества может достигнуть до 250 миллионов евро чистой прибыли компании в 2022 году, учитывая высокую сезонность IV квартала (октябрь – декабрь).
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Adidas не терпит антисемитизма и любых других видов ненависти. Недавние комментарии и действия Ye (творческий псевдоним Канье Веста – 24 канал) были неприемлемы, вызывали ненависть и были опасны, они нарушали ценности компании, связанные с разнообразием и включением, взаимным уважением и честностью,
– говорится в сообщении компании.
Что известно о сотрудничестве Канье Веста и Adidas
- Сотрудничество с рэпером помогло немецкому бренду укрепить свои позиции в топе мировых спортивных брендов. Более того, благодаря такой коллаборации Adidas вернулся на второе место в рейтинге спортивной обуви, сдвинув Under Armour.
- Об успешном сотрудничестве говорили и в компании. Adidas подчеркивали, что партнерство Adidas Yeezy – одно из самых успешных сотрудничеств в истории этой области.
- Adidas подписали соглашение с Вестом еще в 2013 году, а к 2016 году компания Adidas согласилась платить ему роялти за выпуски Yeezy, Yeezy 350 v2, ставшего самым известным силуэтом Yeezy на сегодня.
Антисемитские высказывания
Толчком к расторжению сотрудничества могло стать высказывание Канье Веста в коротком видеоролике из эпизода Drink Champs 16 октября, где он сказал, что может говорить антисемитские вещи и Adidas не может его бросить, закончив риторическим вопросом: "Что теперь?".
Этот dude Kanye is a clown. @adidas what do you think о this? He seems to imply you're okay with antisemitism.– Alexander S. Vindman (@AVindman) October 21, 2022
pic.twitter.com/iGjLnMoPGL
Также на крайней Парижской неделе моды Вест появился на показе в футболке с надписью WHITE LIVES MATTER. В Adidas тогда заявили, что пересматривают свое деловое соглашение с репером и его многомиллиардным брендом Yeezy. Немецкий бренд сообщил, что не хочет выполнять функцию "громоотвода".