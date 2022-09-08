Дело БЭБ против компаний Фирташа: адвокат Group DF ответил на обвинения в неуплате налогов

Бюро экономической безопасности обнародовало релиз, в котором обвинило группу компаний в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Речь шла о схеме, по которой в госбюджет Украины не поступило более 108 миллионов гривен.

Хотя БЭБ не указало конкретных названий предприятий, издание "Экономическая правда" отмечало, что дело касается бизнеса одного из самых богатых людей Украины – группы компаний Дмитрия Фирташа. В комментарии Бизнес 24 адвокат Group DF Юрий Чишинский подтвердил, что говорится именно об этой группе компаний, однако отметил, что обвинения Бюро не имеют никакой юридической основы.

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Ответ адвоката Group DF на обвинения БЭБ

Юрий Чишинский подчеркнул, что Group DF полностью отвергает предъявленные против бизнеса обвинения со стороны Бюро экономической безопасности, озвученные в релизе ведомства от 7 сентября 2022 года.

Обвинения не имеют под собой никакой юридической основы. Отмечаем, что детективы Бюро располагают всей необходимой информацией, в частности полученной от компаний группы, подтверждающей, что налоги уплачены в полном объеме и в четком соответствии с законодательством Украины,

– заявил адвокат.

Чишинский также отметил, что обвинения в якобы неуплате 108 миллионов гривен выглядят юридически необоснованными также на фоне того, что Group DF в условиях войны не только продолжает исправно платить налоги, но и поддерживает Украину в борьбе с агрессором.

Так, по его словам, компании Group DF только за первые три месяца полномасштабного вторжения россии перечислили на нужды ВСУ, временно перемещенных лиц и территориальной обороны более 308 миллионов гривен помощи. При этом 100 миллионов гривен было перечислено на счета НБУ уже на второй день полномасштабной войны.

Мы абсолютно уверены в правильности своих действий и готовы отстаивать свою правоту в юридической плоскости, поскольку все предприятия группы, включая азотный бизнес, работают прозрачно и исключительно в рамках действующего законодательства,

– заверил Чишинский.