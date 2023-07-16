На продажу выставили первый конфискованный у россиянина актив – это аграрная компания

Украина арестовывает и конфисковывает принадлежащие россиянам активы и имущество. Потом все должны продать на открытых аукционах.

Фонд государственного имущества сообщил о том, что выставил на аукцион первый попавший под санкции российский актив. Речь идет об аграрной компании "Инвестагро".

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Ранее этот бизнес принадлежал российскому миллиардеру Михаилу Шелкову. Стартовая цена активов – 55 миллионов гривен.

В собственности компании 25 объектов недвижимого имущества и 12 транспортных средств. Она арендует 204 земельных участка общей площадью почти 1326 гектаров,

– сообщили в Фонде госимущества.

Торги запланированы на 10 августа. Аукцион будет проходить на открытых онлайн-аукционах на платформе Prozorro.Продажи. Все деньги от продаж этого бизнеса будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Что известно о миллиардере Шелкове

Михаил Шелков – основной акционер металлургической компании "ВСМПО-Ависма". Это самый крупный в мире поставщик титана и титановых сплавов.

Его состояние достигает 1,5 миллиарда долларов. Ранее стало известно, что именно он был главой инвестподразделения "Ростеха", который контролировал всех российских военных подрядчиков.