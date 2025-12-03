После масштабного сбоя крупнейший производитель самолетов Airbus сокращает планы поставок
- Airbus снизила цель поставок самолетов до 790 единиц в 2025 году из-за дефектов деталей A320.
- В ноябре компания поставила 72 самолета, что меньше ожиданий, из-за проблем с панелями фюзеляжа.
Airbus снизила целевой показатель поставок из-за проблем с самым популярным самолетом A320. Все из-за дефектов деталей, вызвавших масштабный сбой в системе по всему миру.
Как Airbus сократит поставки самолетов?
Компания сокращает планы поставок до примерно 790 самолетов на 2025 год из-за проблем с качеством поставщиков, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Крупнейший в мире производитель самолетов ранее ожидал поставить около 820 коммерческих самолетов в этом году. Популярный A320 обогнал Boeing 737 в октябре и стал самой продаваемой моделью в истории.
Инженеры Airbus обнаружили дефекты на более широком наборе панелей фюзеляжа A320 во время подготовки к проверке сотен самолетов. Около 40% поврежденных самолетов все еще находятся на сборочных линиях.
Впервые сообщило о проблеме промышленного качества стало известно в конце ноября, после того, как тысячи самолетов A320 нуждались в замене программного обеспечения в течение выходных.
Генеральный директор Airbus Гийом Фори заявил, что проблема с панелями фюзеляжа также повлияла на поставки в ноябре. Компания должна опубликовать данные за ноябрь в пятницу, но источники в отрасли сообщили Reuters, что в том месяце она поставила 72 самолета, что меньше, чем ожидалось.
Что известно о дефектах в самолетах Airbus?
29 ноября произошел программный сбой на самолетах Airbus A320, из-за чего пострадали примерно 6 тысяч судов, включая самолет Папы Римского. Для решения проблемы на папском самолете в Стамбул прибыл отдельный самолет из Рима с техником и запасным компьютером.
Airbus отозвала тысячи самолетов A320 из-за уязвимости в системах управления полетом, вызванную солнечными вспышками. Проблема особенно повлияла на колумбийскую Avianca, тогда как американские авиакомпании испытали меньшее влияние благодаря обновлением программного обеспечения.