Після масштабного збою найбільший виробник літаків Airbus скорочує плани поставок

Airbus знизила цільовий показник поставок через проблеми з найпопулярнішим літаком A320. Усе через дефекти деталей, що спричинили масштабний збій у системі по всьому світу.

Як Airbus скоротить поставки літаків?

Компанія скорочує плани поставок до приблизно 790 літаків на 2025 рік через проблеми з якістю постачальників, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також "Легенди" йдуть: чи вдасться замінити керівників JPMorgan, Apple та легендарного Баффета

Найбільший у світі виробник літаків раніше очікував поставити близько 820 комерційних літаків цього року. Популярний A320 обігнав Boeing 737 у жовтні і став найбільш продаваною моделлю в історії.

Інженери Airbus виявили дефекти на ширшому наборі панелей фюзеляжу A320 під час підготовки до перевірки сотень літаків. Близько 40% пошкоджених літаків все ще перебувають на складальних лініях.

Вперше повідомило про проблему промислової якості стало відомо наприкінці листопада, після того, як тисячі літаків A320 потребували заміни програмного забезпечення протягом вихідних.

Генеральний директор Airbus Гійом Форі заявив, що проблема з панелями фюзеляжу також вплинула на поставки у листопаді. Компанія має опублікувати дані за листопад у п'ятницю, але джерела в галузі повідомили Reuters, що того місяця вона поставила 72 літаки, що менше, ніж очікувалося.

Що відомо про дефекти у літаках Airbus?