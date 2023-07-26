Акции украинских аграрных компаний подешевели: какая может быть причина
Источник:bizagro
Ценные бумаги украинских аграрных компаний начали торговаться по более низкой цене. Этому могли способствовать сразу несколько факторов.
На минувшей неделе акции украинских агрохолдингов на фондовых биржах несколько упали в цене. Это повлияло и на капитализацию компаний.
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Как рухнули акции и текущая капитализация
Показатели агрохолдингов на биржах на прошлой неделе снизились следующим образом:
- МХП – 4% (капитализация 385 миллионов долларов);
- Кернел – 6,3% (капитализация 247 миллионов долларов);
- Астарта-Киев – 5,7% (капитализация 220 миллионов долларов);
- ИМК – 6,6% (капитализация 136 миллионов долларов);
- Овостар Юнион – 7,6% (капитализация 82 миллиона долларов);
- Агротон – 4,5% (капитализация 17 миллионов долларов);
- Милкиленд – без изменений (капитализация 7 миллионов долларов).
Почему акции украинских агрохолдингов подешевели
Основной причиной эксперты называют войну. В частности, акции Кернел упали после того, как оккупанты обстреляли ракетами порт "Черноморск".
Также негативное влияние оказывают рост цен на энергоносители и увеличение других текущих затрат. Свою роль играет и нестабильность финансового рынка.
Вместе с тем, аналитики отмечают, что украинские агрокомпании – одни из крупнейших в мире и имеют значительный потенциал для роста в будущем, поэтому считают их привлекательными для инвестиций.