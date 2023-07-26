Минулого тижня акції українських агрохолдингів на фондових біржах дещо впали у ціні. Це вплинуло і на капіталізацію компаній.

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Як впали акції та поточна капіталізація

Показники агрохолдингів на біржах минулого тижня знизилися наступним чином:

МХП – 4% (капіталізація 385 мільйонів доларів);

Кернел – 6,3% (капіталізація 247 мільйонів доларів);

Астарта-Київ – 5,7% (капіталізація 220 мільйонів доларів);

ІМК – 6,6% (капіталізація 136 мільйонів доларів);

Овостар Юніон – 7,6% (капіталізація 82 мільйони доларів);

Агротон – 4,5% (капіталізація 17 мільйонів доларів);

Мілкіленд – без змін (капіталізація 7 мільйонів доларів).

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Чому акції українських агрохолдингів подешевшали

Основною причиною експерти називають війну. Зокрема, акції Кернел впали після того, як окупанти обстріляли ракетами порт "Чорноморськ".

Також негативний вплив мають зростання цін на енергоносії та збільшення інших поточних витрат. Свою роль відіграє і нестабільність фінансового ринку.

Разом з тим аналітики зазначають, що українські агрокомпанії – одні з найбільших у світі та мають значний потенціал для зростання у майбутньому, тому вважають їх привабливими для інвестицій.